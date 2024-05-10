Президент Туркменистана принял участие в торжествах в честь Дня Победы в Москве

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина в качестве почетного гостя принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины победы в Великой Оте­чественной войне 1941–1945 годов.

В назначенное время президентский кортеж прибыл к зданию Кремля. Здесь главу Туркменистана тепло приветствовал российский лидер. Из Кремля Президент Сердар Бердымухамедов вместе с другими высокими гостями – главами делегаций, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, направился к месту проведения торжественного военного парада – Центральной трибуне на Красной площади.

По завершении военного парада по сложившейся доброй традиции главы государств, принимающие участие в торжествах по случаю знаменательной даты, пошли пешком в Александровский сад, расположенный у Кремлевской стены, где состоялась церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Президент Туркменистана, отдавая дань памяти и уважения героям, вставшим на защиту мирной жизни и свободы всего человечества и павшим в битве с фашизмом на полях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, возложил к Вечному огню алые розы.

По завершении торжественных мероприятий президент Сердар Бердымухамедов проследовал в аэропорт «Внуково-2», откуда вылетел в Ашхабад.

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