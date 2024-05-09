Президент Туркменистана прибыл в Москву для участия в торжествах в честь Дня Победы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где в качестве почетного гостя принимает участие в торжествах в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В официальном сообщении, опубликованном в туркменских СМИ, отмечается, что визит президента Туркменистана в РФ является очередным шагом на пути поступательного развития конструктивных межгосударственных отношений, которым в современную эпоху приданы новый импульс и наполнение. Неуклонно проводя внешнеполитический курс, основанный на статусе постоянного нейтралитета, принципах миролюбия, добрососедства и широкого международного сотрудничества, Туркменистан неизменно демонстрирует открытость к плодотворному диалогу с заинтересованными зарубежными партнёрами, в том числе с Российской Федерацией.

Туркменско-российские отношения охватывают не только экономическую тематику. Взаимодействие в гуманитарной области – по линии образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма – является неотъемлемой частью межгосударственного сотрудничества.

Совместный поиск взаимоприемлемых моделей и эффективных форм деловых контактов, расширение кооперационных, научных и творческих связей с целью более полной реализации экономического и интеллектуального потенциала Туркменистана и России служат красноречивым свидетельством того, что межгосударственный диалог – это диалог давних партнеров, открытых друг другу, готовых поддержать идеи и инициативы, нацеленные на благо народов двух стран.

Одна из незабываемых, главных страниц совместной истории – война 1941–1945 годов. Великий подвиг, мужество, беспримерный героизм, проявленные на фронтах и в тылу в суровые военные годы, навсегда остались в памяти народов Туркменистана и России. 9 Мая – День Победы – поистине является исторически знаменательным событием, объединяющим народы СНГ. В данном контексте глубоко символично постоянное участие президента Туркменистана в торжествах по случаю Дня Победы. Вместе с тем это отражение уважительного отношения к общему подвигу героев-освободителей, память о которых будет жить вечно.

Туркменский народ внес достойный вклад в завоеванную в жестоких боях Великую Победу. Его отважные сыны плечом к плечу с представителями других братских народов, не щадя себя, героически сражались на фронтах, в партизанских отрядах, самоотверженно трудились в тылу. Доблестный воинский подвиг туркменистанцев в те суровые годы остаётся для всех нас подлинным примером любви к Родине, чести и верности долгу.

За мужество и отвагу, проявленные на полях сражений войны 1941–1945 годов, свыше ста воинов из Туркменистана были удостоены высокого звания Героя. Тысячи туркменистанцев были награждены боевыми орденами и медалями. Среди них и дед национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и прадед президента Сердара Бердымухамедова – Бердымухамед Аннаев. Его жизненный путь служит для туркменской молодёжи образцом истинного патриотизма, доблести и благородства.

Через некоторое время президентский авиалайнер приземлился в аэропорту «Внуково-2» столицы Российской Федерации, где главу Туркменистана встретили официальные лица.

Рабочий визит главы Туркменистана в Российскую Федерацию продолжается.

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