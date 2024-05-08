В Ашхабаде состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны

В столичном дворце «Мекан» состоялось чествование ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной Войны 1941–1945 годов. В торжественной церемонии приняли участие старейшины, представители различных министерств, ведомств и организаций, а также молодежь. В соответствии с указом президента Сердара Бердымухамедова ветеранам войны были вручены денежные и ценные подарки.

Участники торжества отмечали, что туркменский народ никогда не забудет доблестных защитников Отечества, удостоенных звания Героя, орденов и медалей, солдатских вдов, матерей и сестер, чей героизм и подвиг в тылу значил для Победы ничуть не меньше, и сегодня служит примером и школой воспитания для молодёжи, стоящей на страже завоеваний нашей независимой Родины. Туркменское государство с особой заботой и вниманием относится к нуждам фронтовиков и членов их семей. Имена национальных героев увековечены в памятных изданиях «Память» и «Слава».

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