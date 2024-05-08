В столице Туркменистана прозвучали песни военных лет

Праздничный концерт «И все о той весне» в честь Дня Победы, организованный посольством России в Ашхабаде и Министерством культуры Туркменистана, прошел в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде. Гостями концерта стали люди старшего поколения – ветераны труда, а также послы ряда государств, аккредитованных в Туркменистане, и конечно же потомки поколения победителей – ашхабадская молодежь.

Перед началом концерта посол России в Туркменистане Иван Волынкин поздравил всех с 79-й годовщиной великой Победы. Российский полпред отметил, что «великая победа над нацизмом была одержана благодаря мужеству, воле и единству всего советского народа».

«Преклоняемся перед поколением победителей, которые, не щадя себя, защитили родную землю и принесли долгожданный мир. Наш долг – не только сохранить священную память о стойкости отцов, дедов и прадедов, но и донести до потомков правду о событиях тех лет», – подчеркнул дипломат. По его словам, «этой высокой цели служат в том числе концерты, где звучат песни, передающие чувство, мысли, эмоции каждого, кто боролся тогда за Победу».

Затем туркменские артисты в сопровождении Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением дирижера Расула Клычева исполнили популярные песни военных лет и современные песни, посвященные Великой Отечественной. Зрители вместе с артистами спели такие военные хиты, как «Вальс Победы», «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Темная ночь», «Майский вальс» и другие песни. А кульминацией концерта по традиции стала песня «День Победы».

© TURKMENISTAN.RU, 2024