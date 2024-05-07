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07.05.24 13:33

Посол Туркменистана принял участие в церемонии вступления в должность президента России

По приглашению российской стороны посол Туркменистана в РФ Эсен Айдогдыев принял участие в торжественной церемонии вступления в должность президента Российской Федерации В.В. Путина, состоявшейся в Кремле 7 мая.

Участие главы туркменской дипломатической миссии в этом значимом государственном мероприятии подчеркивает важность, которую придают Туркменистан и Россия последовательному развитию отношений углублённого стратегического партнёрства между двумя странами, обоюдную готовность к упрочению уз дружбы, добрососедства и взаимопонимания.

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