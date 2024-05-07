Посол Туркменистана принял участие в церемонии вступления в должность президента России По приглашению российской стороны посол Туркменистана в РФ Эсен Айдогдыев принял участие в торжественной церемонии вступления в должность президента Российской Федерации В.В. Путина, состоявшейся в Кремле 7 мая. Участие главы туркменской дипломатической миссии в этом значимом государственном мероприятии подчеркивает важность, которую придают Туркменистан и Россия последовательному развитию отношений углублённого стратегического партнёрства между двумя странами, обоюдную готовность к упрочению уз дружбы, добрососедства и взаимопонимания. © TURKMENISTAN.RU, 2024