На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 19 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю заключено 19 сделок на 18 миллионов 833 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана и Грузии закупили масло базовое, авиационный керосин и нефтяной дорожный битум, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, коммерсантам из ОАЭ, Турции и Киргизии были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, наборы постельного белья, пряжа хлопчатобумажная и козья шерсть.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, нефтяной дорожный битум и масло базовое производства госконцерна «Туркменнефть», а также флоатное листовое стекло и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила 6 миллионов 207 тысяч манатов.

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