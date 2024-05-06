В Ашхабаде открылась выставка художника Ходжамухаммета Чуриева

В Выставочном центре изобразительных искусств Министерства культуры Туркменистана открылась выставка живописных и графических работ художника Ходжамухаммета Чуриева, посвященная 300-летнему юбилею классика туркменской и мировой литературы Махтумкули Фраги.

Художник представил вниманию зрителей 55 картин, написанных по мотивам стихотворений Махтумкули. На церемонии открытия выставки было отмечено, что представленные работы Ходжамухаммета Чуриева – это рассказ о Вселенной, имя которой – Махтумкули Фраги. На картинах Чуриева оживают персонажи стихотворений великого поэта. Как сказал на выставке один из критиков, каждая картина Ходжамухаммета Чуриева – это закодированная символами эмоциональная драма.

На церемонии открытия выставки от Государственной академии художеств Туркменистана Чуриеву был вручен символический подарок – обрамленное рамкой чистое полотно с набором кистей и красок, как призыв продолжать работу в выбранном направлении.

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