Ашхабад, Астана и Кабул договорились создать совместный логистический центр

В Кабуле состоялась трехсторонняя встреча генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхана Чакыева, вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддина Азизи.

Стороны обсудили вопросы развития совместных транспортных коридоров и достигли договоренности о создании крупного логистического центра в афганском городе Тургунди на афганско-туркменской границе.

В этой связи стороны рассмотрели вопросы установления льготных тарифов на экспорт афганских товаров – мрамора, известняка и других полезных ископаемых из этой страны, а также развития договорной базы расширения торгово-транзитного партнерства между тремя государствами. Особое внимание было уделено развитию железнодорожной инфраструктуры Афганистана, вопросам карантина афганских экспортных и транзитных грузов, а также расширения банковских связей для облегчения взаиморасчетов.

Кроме того, на переговорах были обсуждены вопросы поставок нефти и газа из Туркменистана в Афганистан. По итогам встречи стороны отметили, что создание совместного логистического центра позволит оптимизировать грузопотоки, ускорить таможенное оформление грузов и повысить эффективность транзитных перевозок между странами региона.

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