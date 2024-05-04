Президент Туркменистана подписал указ о вручении ветеранам Великой Отечественной войны подарков в честь Дня Победы

В Туркменистане ветеранам Великой Отечественной войны вручат денежные и ценные подарки в честь Дня Победы. Соответствующий указ на заседании правительства страны подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В официальном сообщении отмечается, что, почитая беспримерный героизм участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, самоотверженность тружеников тыла, а также по случаю 79-й годовщины Великой Победы, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о награждении ветеранов войны.

Президентский указ предписывает администрациям велая­тов, городов и районов Туркменистана, в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в торжественной обстановке вручить от имени главы государства ветеранам войны денежные, в размере 200 манатов, и ценные подарки.

© TURKMENISTAN.RU, 2024