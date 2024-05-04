В Ашхабаде в гибридном формате состоялось первое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН». В соответствии с программой заседание совета проводилось в рамках двух сессий. В ходе первой сессии были обсуждены вопросы принятия мер по подготовке рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН (ЮНДАФ) на период 2026–2030 годов.

На второй сессии стороны обменялись мнениями по вопросам разработки ряда совместных проектов, а также создания механизма взаимодействия в рамках Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

В ходе заседания была утверждена «дорожная карта» по разработке новой рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Туркменистаном и ООН на период 2026–2030 годов. Кроме того, участники заседания рассмотрели ряд совместных проектов: в сфере молодежной политики, цифровизации, демографии, «зеленой» энергетики, изменения климата и другие.

В завершение встречи состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов между Туркменистаном и ООН по развитию партнерства на таких направлениях, как охрана окружающей среды, здравоохранение и сельское хозяйство.

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