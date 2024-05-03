В столице Туркменистана открылась выставка работ художника Камиля Велиахмедова

В Государственной академии художеств Туркменистана открылась выставка «Совершенство красок мира» заслуженного деятеля искусств страны, художника Камиля Велиахмедова.

Поклонники творчества Велиахмедова знают его как мастера пейзажного жанра. Художник в своих работах восхищается красотой природы родного края. На выставке представлено более 130 полотен автора. Это пронизанные светом пейзажи, натюрморты и этюды, выполненные с натуры, а также портреты друзей художника. Очень интересны портреты наставника Камиля Велиахмедова, народного художника Туркменистана Аннадурды Алмаммедова, а также известного в Туркменистане художника-мультипликатора Можека Чарыева.

Завораживают красками картины цветущих деревьев в предгорьях Копетдага – «Багир», «Весенний день», «Чарующий сад» и другие. Как считают критики, работы Камиля Велиахмедова — это пример безграничной любви художника к богатству красок природы родного края.

© TURKMENISTAN.RU, 2024