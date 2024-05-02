Президент Туркменистана поздравил Героя Туркменистана Чинар Рустемову с днем рождения

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Героя Туркменистана Чинар Рустемову с 70-летием. «На протяжении многих лет Вы как искусный дипломат добросовестным, самоотверженным и безупречным трудом вносите значительный вклад в процветание и приумножение авторитета Родины на мировой арене, укрепляя отношения между Туркменистаном и зарубежными странами, основанные на дружбе, доброй воле и взаимной выгоде», – отмечается в поздравлении главы государства.

В нем также подчеркивается, что Рустемова проявила себя «как верный Отечеству и родному народу гражданин, умелый ­дипломат, профессионал, организатор и требовательный руководитель, который, прекрасно понимая вверенную миссию, выполняет её со всей ответственностью и наилучшим образом».

Президент Туркменистана пожелал Чинар Рустемовой крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и больших успехов в ответственной работе во имя дальнейшего повышения авторитета независимого нейтрального Туркменистана на мировой арене.

Чинар Рустемову с 70летием также поздравил Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Рустемова занимала должности посла Туркменистана в Таджикистане, Китае, а также по совместительству в Монголии, Вьетнаме и КНДР. В настоящее время является ответственным секретарем Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. В 2021 году ей было присвоено звание Герой Туркменистана.

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