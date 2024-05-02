Уроженец Туркменистана назначен главой офиса ВОЗ в Российской Федерации Уроженец Туркменистана, доктор Батыр Бердыклычев приступил к выполнению обязанностей представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. Об этом сообщает пресс-служба представительства. Бердыклычев родился в Туркменистане. До этого назначения он работал в Европейском региональном бюро ВОЗ, а также возглавлял страновые офисы Всемирной организации здравоохранения в Республике Беларусь и Турции. © TURKMENISTAN.RU, 2024