Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы водопользования

В городе Туркменабаде (областном центре на востоке Туркменистана) состоялось заседание совместной Туркменско-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам. Во встрече приняли участие руководители и представители профильных государственных структур двух стран-соседей, работающих в сфере водопользования.

На повестку дня встречи были вынесены вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей, а также определения перспектив дальнейшего развития взаимодействия в водохозяйственной сфере. На переговорах был отмечен высокий уровень туркменско-узбекских отношений, основанных на принципах равноправия, добрососедства и взаимной выгоды. Также было подчеркнуто стремление двух стран максимально использовать имеющийся потенциал для совместной реализации проектов в сфере водопользования.

Выступившие на заседании отметили, что, учитывая схожесть подходов к решению ключевых проблем международной и региональной политики, Туркменистан и Узбекистан демонстрируют готовность к углублению эффективных отношений, отвечающих не только взаимным интересам, но и целям благополучия и процветания всего региона.

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