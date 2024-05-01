Делегация Туркменистана приняла участие в международном экономическом форуме

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра финансов и экономики страны Бабаниязом Ялаковым приняла участие в третьем заседании форума «Арабское экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии и Азербайджаном». Встреча прошла в столице Катара городе Дохе.

Премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман бин Джассим Аль Тани в качестве председателя форума выразил стремление достичь соглашений по ряду программ, которые укрепят торговое и инвестиционное партнерство между двумя регионами.

Участники встречи обсудили вопросы реализации совместных проектов в области чистой энергетики, «зеленой» экономики, сельского хозяйства, экологии, туризма, образования, здравоохранения, искусственного интеллекта, цифровизации и биотехнологий. Делегация Туркменистана выразила готовность к расширению сотрудничества в многостороннем формате, отметив такие приоритетные направления, как торговля, промышленность, транспорт, энергетика и экология.

По итогам форума была принята Дохинская декларация. На полях форума члены туркменской делегации встретились с представителями МИД Катара. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений и обменялись мнениями по вопросам проведения перекрестных дней культуры двух стран и заседаний межправительственной туркменско-катарской комиссии.

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