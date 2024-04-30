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30.04.24 10:18

Президент Туркменистана поздравил Генерального секретаря ООН с 75-летним юбилеем

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю его 75-летнего юбилея.

«Большого уважения достойна Ваша международная деятельность, нацеленная на укрепление мира, обеспечение глобальной безопасности, создание условий для устойчивого и ускоренного развития всех стран», – говорится в послании главы государства. Сердар Бердымухамедов также подтвердил приверженность Туркменистана тесному сотрудничеству с ООН. Президент Туркменистана пожелал Генеральному секретарю ООН крепкого здоровья, счастья и больших успехов во всех начинаниях.

Генерального секретаря ООН с 75-летием также поздравил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

 

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