Президент Туркменистана поздравил Генерального секретаря ООН с 75-летним юбилеем Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю его 75-летнего юбилея. «Большого уважения достойна Ваша международная деятельность, нацеленная на укрепление мира, обеспечение глобальной безопасности, создание условий для устойчивого и ускоренного развития всех стран», – говорится в послании главы государства. Сердар Бердымухамедов также подтвердил приверженность Туркменистана тесному сотрудничеству с ООН. Президент Туркменистана пожелал Генеральному секретарю ООН крепкого здоровья, счастья и больших успехов во всех начинаниях. Генерального секретаря ООН с 75-летием также поздравил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. © TURKMENISTAN.RU, 2024