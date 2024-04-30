Туркменские студенты успешно выступили на международной олимпиаде в Гомеле

Учащиеся Государственного энергетического института Туркменистана достойно выступили на XVIII международной олимпиаде по теоретической механике среди студентов 20 вузов из 4 стран – Белоруссии, Китая, России и Туркменистана. Интеллектуальное состязание прошло в белорусском городе Гомеле.

По результатам олимпиады третьи места завоевали четверо студентов института – Айна Язджумаева, Гызылгуль Гылычгелдиева, Шохрат Бабамурадов и Довлет Сувханбердиев. Команда из Туркменистана также награждена дипломом за высокие результаты, показанные в конкурсах олимпиады. Кроме того, диплома III степени в конкурсе «Брейн-ринг» удостоена сборная команда вузов, в составе которой выступил туркменский студент Шохрат Бабамурадов.

Олимпиада, организованная Белорусским государственным университетом транспорта, состояла из двух конкурсов – теоретического (личный и командный зачет) и командного конкурса на решение коротких задач – «Брейн-ринга». Как отметили организаторы, в рамках олимпиады были представлены достаточно сложные задачи, что дало ее участникам хорошую возможность продемонстрировать свои знания и подготовку.

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