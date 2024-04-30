На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 26 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрировано 26 сделок на 65 миллионов 358 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Германии, Мальты и Грузии закупили нефтяной дорожный битум, гидроочищенное дизельное топливо, мазут топочный и масло базовое, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть», а также карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, предприниматели из Киргизии приобрели суровую хлопчатобумажную ткань. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен производства госконцерна «Туркменнефть» на 1 миллион 584 тысячи манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2024