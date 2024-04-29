В Туркменистане отметили Национальный праздник туркменского скакуна

В Туркменистане широко отметили Национальный праздник туркменского скакуна. В главных праздничных мероприятиях, которые прошли в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе под Ашхабадом, принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Почетным гостем праздника стал глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, специально посетивший Туркменистан в праздничные дни.

В Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе в этот праздничный день состоялось семь заездов на различные дистанции, в которых были разыграны денежные и ценные призы, установленные финансово-экономическим, нефтегазовым, торговым, транспортно-коммуникационным, строительно-промышленным и агропромышленным комплексами экономики Туркменистана.

Традиционно, напряженная борьба развернулась в финальном, седьмом заезде на 1800 метров за главный трофей праздничных скачек – приз президента Туркменистана и переходящий кубок. Здесь победу одержал наездник Бегенчмырад Агамырадов на ахалтекинце Безиргене.

Праздничные мероприятия по случаю Национального праздника туркменского скакуна прошли во всех регионах Туркменистана. В ходе торжеств состоялись церемонии чествования коневодов и наездников, концерты, выставки, литературно-музыкальные и поэтические вечера, посвященные ахалтекинским коням.

© TURKMENISTAN.RU, 2024