Президент Туркменистана встретился с главой Республики Татарстан

Президент Сердар Бердымухамедов встретился с главой Республики Татарстан Российской Федерации Рустамом Миннихановым, прибывшим в Туркменистан для участия в торжествах по случаю Национального праздника туркменского скакуна. В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия Туркменистана с Республикой Татарстан с учетом опыта многолетней совместной работы в реализации ряда экономических проектов.

В этой связи была отмечена роль туркменско-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, как одного из важных инструментов в развитии эффективного партнерства между Туркменистаном и этим регионом России.

Подтвердив заинтересованность деловых кругов Татарстана в расширении своего присутствия на перспективном туркменском рынке, глава Татарстана подчеркнул, что этому служат созданный в Туркменистане благоприятный инвестиционный климат и высокий международный авторитет Туркменистана как надежного партнера, неукоснительно выполняющего взятые на себя обязательствам. В завершение встречи собеседники обменялись добрыми пожеланиями, подтвердив незыблемость традиционно дружественных двусторонних связей.

В ходе визита в Туркменистан глава Татарстана также провел переговоры с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

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