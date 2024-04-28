В Туркменистане выбрали самого красивого ахалтекинского коня 2024 года

В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева города Аркадага при участии президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялись торжества в честь Национального праздника туркменского скакуна (отмечается в последнее воскресенье апреля).

В рамках праздничных мероприятий прошла церемония награждения победителей международного конкурса «Самый красивый ахалтекинский конь года» и творческого конкурса на лучшее изображение ахалтекинца в художественных произведениях.

Решением международного жюри самым красивым ахалтекинским скакуном 2024 года был признан жеребец Гадымы 2017 года рождения, потомок Гадымгала и Дурли. Ахалтекинец Гыдымы продолжает линию прославленного коня Факирпальвана.

Коневоду, вырастившему коня, был вручен главный приз от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова – ключи от автомобиля, переходящий кубок и диплом. Также призы от имени главы государства получили победители творческого конкурса, посвященного ахалтекинским коням – за лучший ковер, ювелирные украшения, картину, скульптуру, фотоработы и видеоролик.

Кроме того, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вручил профессорско-преподавательскому составу Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, ученым Научно-производственного центра коневодства, а также коневодам города Аркадага ключи от новых квартир. Глава государства поздравил коневодов с праздником и новыми квартирами, пожелав им успехов в работе.

© TURKMENISTAN.RU, 2024