В Туркменистане прошел научный форум, посвященный древней крепости Амуль

В городе Туркменабаде состоялась международная научно-практическая конференция «Древняя крепость Амуль: хранительница тайн прошлого». Научный форум был посвящен включению старинной туркменской крепости Амуль в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации «Великий Шелковый путь: Зарафшан – Каракумский коридор». Организаторами конференции выступили Академия наук Туркменистана, Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО и администрация Лебапского велаята.

В работе форума приняли участие туркменские и зарубежные историки, археологи, этнографы и востоковеды из Великобритании, России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Выступившие на форуме отметили, что Туркменистан зарекомендовал себя активным членом ЮНЕСКО, участвующим во многих проектах и программах, направленных на развитие международных гуманитарных и межкультурных отношений. Так, на сегодняшний день Туркменистан ратифицировал 12 конвенций ЮНЕСКО по ряду важных направлений.

В выступлениях была особо отмечена ведущаяся в стране работа по реализации программы ЮНЕСКО «Всемирное наследие», нацеленной на сохранение и популяризацию природных или созданных человеком объектов, имеющих особую культурную, историческую или экологическую значимость. Особо было подчеркнуто значение участка Великого Шелкового пути в Центральной Азии, проходившего по территории Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана – «Зарафшан – Каракумский коридор». По мнению докладчиков, транснациональная серийная номинация, включающая 31 памятник на территории трех государств, отражает выдающиеся достижения в области архитектуры, технологий, монументального искусства и градостроительства.

Особое внимание на конференции было уделено средневековому городищу Амуль, руины которого расположены на окраине современного города Туркменабада в Туркменистане. Докладчики отмечали, что Амуль был одним из крупнейших центров международной торговли, где пересекались караванные пути с запада на восток (из Мерва в Бухару и далее в Китай), а также с севера на юг (из Гурганджа в Балх и далее в Индию).

Решение о включении объекта «Великий Шелковый путь: Зарафшан – Каракумский коридор» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по предложению Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана было принято в сентябре 2023 года на расширенной 45-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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