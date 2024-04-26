В Туркменистане отметили 100-летие со дня рождения народного художника Айхана Хаджиева

В Музее изобразительных искусств Туркменистана в Ашхабаде состоялись выставка и конференция, приуроченные к 100-летию со дня рождения народного художника, профессора Айхана Хаджиева.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие коллеги и ученики признанного мастера, художники, студенты профильных учебных заведений страны, а также зарубежные гости из Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Выступившие подчеркнули, что произведения Хаджиева широко известны не только в Туркменистане, но и за рубежом, его творчество изучается искусствоведами разных стран, а работы представлены в коллекциях ряда музеев мира.

Во второй половине дня состоялась конференция, призванная популяризировать творческое наследие художника и укрепить международное сотрудничество в сфере искусства. В выступлениях участников форума отмечалось, что Народный художник Туркменистана, лауреат Международной премии имени Махтумкули, профессор Айхан Хаджиев известен как создатель образа Махтумкули в живописи. Художник провел большую исследовательскую и творческую деятельность, по итоге которой в 1947 году появился портрет великого мыслителя Востока, который был признан каноническим.

На конференции было подчеркнуто, что Айхан Хаджиев создал портреты Довлетмаммета Азади, Молланепеса, Зелили, Сейди, а также портреты своих современников – артистов, художников, простых тружеников, ветеранов Великой Отечественной войны, деятелей культуры и искусства.

В ходе конференции зарубежные гости рассказали о культурных связях в творческой среде, общности художественных течений в живописи 50–80-х годов прошлого века и становлении национальных школ живописи в Центральной Азии. Как подчеркивали докладчики, значение творчества Айхана Хаджиева выходит за пределы национальных границ и заслуживает дальнейшего всестороннего изучения.

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