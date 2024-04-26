В городе Аркадаге обсудили влияние ахалтекинских коней на развитие мирового коневодства

В Международной академии коневодства имени Аба Аннаева города Аркадага состоялась XVI международная научная конференция «Туркменский скакун и мировое искусство коневодства». Научный форум приурочен к Празднику туркменского скакуна, ежегодно отмечаемому в Туркменистане в последнее воскресенье апреля.

Как отмечалось в выступлениях участников конференции, ахалтекинские, или как их еще называют, «небесные» кони являются уникальным культурным достоянием туркменского народа. Эта уникальная порода лошадей, выведенная на древней земле Ахала, сыграла ключевую роль в развитии мирового коневодства.

По мнению докладчиков, туркменские коневоды, продолжая благородное дело предков, проводят большую работу по сохранению чистоты породы и увеличению элитного поголовья легендарных «райских» скакунов. Во всех регионах Туркменистана построены ­современные коннозаводческие центры, где созданы все условия для разведения ахалтекинских коней. Также активно развиваются традиционные национальные конные игры и конный спорт.

На конференции было отмечено, что авторитетной площадкой для профессионального диалога коннозаводчиков из разных стран является и созданная в 2010 году Международная ассоциация ахалтекинского коневодства, активная деятельность которой привлекла внимание коневодов мира к феномену ахалтекинской породы коней. По итогам международной конференции, ее участники приняли благодарственное обращение к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

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