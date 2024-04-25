В городе Аркадаге состоялось XIV заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства

В городе Аркадаге в онлайн-формате состоялось XIV заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, приуроченное к Национальному празднику туркменского скакуна (отмечается в последнее воскресенье апреля).

В повестку дня заседания был внесен ряд вопросов, в том числе касающихся результатов деятельности ассоциации, приема в нее новых членов, а также присвоения коневодам, добившихся высоких результатов в работе, почетного звания «Заслуженный коневод Туркменистана».

Выступившие на заседании отметили, что в Туркменистане реализуются целенаправленные шаги по развитию коневодства и отраслевой науки, совершенствованию селекционной деятельности, модернизации профильной инфраструктуры, подготовке высококвалифицированных специалистов и увеличению поголовья чистокровных ахалтекинцев. Также в выступлениях было подчеркнуто, что деятельность Международной ассоциации ахалтекинского коневодства открывает благоприятные перспективы для дальнейшей активизации международного сотрудничества в коневодческой сфере и расширения его географии.

В ходе заседания был зачитан указ президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова о присвоении группе туркменских коневодов почетного звания «Заслуженный коневод Туркменистана» по случаю Национального праздника туркменского скакуна.

На этом XIV заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства завершило свою работу.

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