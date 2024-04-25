В Париже обсуждают вопросы привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор экономики Туркменистана

В Париже начал работу международный выездной форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль экономики Туркменистана, организованный госконцернами «Туркменгаз» и «Туркменнефть», а также госкорпорацией «Туркменгеология».

Специализированный форум, нацеленный на укрепление и развитие международного сотрудничества в энергетическом секторе экономики Туркменистана, проводится также в онлайн-формате. На повестку дня нынешней встречи вынесены такие актуальные темы, как эффективное использование нефтегазовых ресурсов Туркменистана, развитие энергетических рынков, привлечение инвестиций во взаимовыгодные проекты, внедрение в топливно-энергетический комплекс инновационных технологий и ноу-хау.

Выступавшие на форуме руководители и ведущие специалисты туркменского нефтегазового сектора отмечали, что установление тесных связей с крупными зарубежными компания­ми и международными финансовыми структурами повысило экспортные возможности Туркменистана. Участники встречи были ознакомлены с достижения­ми нефтегазовой отрасли страны и дальнейшими планами ее развития.

Также в ходе форума представители ряда зарубежных компаний провели презентации своих технологий, связанных с сокращением выбросов в атмосферу парниковых газов на нефтегазовых, нефтеперерабатывающих и химических производствах. Кроме того, докладчики подчеркнули необходимость привлечения инвестиций в разработку морских блоков туркменского сектора Каспийского моря.

Затем работа форума продолжилась по тематическим сессиям – «Роль Туркменистана в будущем глобальной энергии», «Перспективы добычи природного газа в условиях энергетического перехода», «Сокращение выбросов метана и углекислого газа при добыче углеводородов и альтернативные источники энергии», «Сырьевые товары для энергетического перехода:

новые тренды и инвестиционные возможности», «Роль финансовых институтов в продвижении проектов в области чистой энергии и современной инфраструктуры» и «Ускорение процесса привлечения инвестиций в новые проекты Туркменистана в области строительства, газохимии, транспорта и коммуникаций».

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