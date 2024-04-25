Президент Туркменистана принял госсекретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял государственного секретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Дэвида Кэмерона, прибывшего в Ашхабад с визитом.

На переговорах подчеркивалось, что Великобритания выступает одним из важных партнеров Туркменистана в Европейском регионе, и межгосударственные отношения постоянно развиваются на основе взаимного уважения, дружбы и взаимопонимания. Также стороны отметили, что за прошедшие годы накоплен положительный опыт сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что тепло вспоминает свой рабочий визит в Великобританию для участия в коронации короля Великобритании Карла III и его супруги – королевы-консорта.

В ходе встречи подчеркивалось, что во внешней политике Туркменистан придерживается правового статуса постоянного нейтралитета, дважды признанного специальными резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, и развивает широкое международное сотрудничество в целях обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития на планете.

Обсуждая вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, собеседники отметили положительную динамику роста двустороннего товарооборота. В качестве перспективных направлений взаимодействия в сфере экономики были также названы нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство и новые технологии. В этой связи было отмечено, что британским компаниям оказывается поддержка для эффективного ведения бизнеса на туркменском рынке.

Одной из тем обсуждения стали вопросы изменения климата, занимающие важное место в международной повестке дня. В этой связи президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан присоединился к Глобальному метановому обязательству во время 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), состоявшейся в Дубае в прошлом году.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам активизации двустороннего культурного диалога.

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