Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом, прибывшим в Ашхабад с визитом.

В ходе встречи стороны отметили актуальность разработанной в прошлом году дорожной карты двустороннего стратегического сотрудничества, которая включает реализацию проектов в области энергетики, химической индустрии, АПК, транспорта, «зелёной трансформации» и другим вопросам. В этой связи стороны подтвердили намерение и далее продолжать сотрудничество в целях наращивания торгово-экономических связей и привлечения новых инвестиций на туркменский рынок.

В ходе встречи глава Халк Маслахаты Туркменистана призвал германский бизнес в полной мере использовать имеющийся потенциал взаимодействия, в частности, в области передовых технологий, «зеленой» энергетики, строительства инклюзивных и «умных» городов, а также подчеркнул готовность рассмотреть конкретные предложения с германской стороны.

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