В МИД Туркменистана подписан ряд туркменско-британских документов

В рамках визита в Ашхабад государственного секретаря по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании (главы МИД) лорда Кэмерона, в здании МИД Туркменистана состоялась церемония подписания ряда двусторонних документов.

По итогам переговоров стороны подписали программу сотрудничества между МИД Туркменистана и Министерством по иностранным делам, делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2024-2025 годы. Кроме того, стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в защите биологического разнообразия, охране окружающей среды и содействию их сохранения на Каспии, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере связи и коммуникаций.

По завершении церемонии стороны выразили уверенность в том, что подписанные двусторонние документы послужат расширению туркменско-британского партнерства в различных сферах.

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