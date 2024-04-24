В Париже открылась выставка, посвященная Махтумкули Фраги

В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, открылась выставка «Махтумкули Фраги и культурное наследие Туркменистана», организованная постоянным представительством Туркменистана при ЮНЕСКО совместно с туркменским посольством во Франции и Министерством культуры Туркменистана.

В рамках этого события также состоялись научная конференция в честь 30-летия деятельности туркменско-французской археологической группы, концерт деятелей культуры и искусства Туркменистана, а также показ традиционной туркменской одежды.

Выступая на церемонии открытия выставки, заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне Рамирез отметил непреходящее значение творчества туркменского поэта Махтумкули Фраги. Он особо подчеркнул успешность многолетнего сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО в изучении культурного наследия туркменского народа, а также в науке и образовании.

На выставке были представлены рукописи Махтумкули Фраги, а также экспонаты из фондов Государственного музея Туркменистана – старинные ювелирные изделия, национальная одежда, предметы быта и образцы декоративно-прикладного искусства. Также была организована дегустация блюд туркменской кухни, в ходе которой гости оценили тонкости кулинарного искусства туркменского народа.

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