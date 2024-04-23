В Туркменистане обсудили развитие международного партнерства в области транспортной дипломатии

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась конференция «Международное сотрудничество в области продвижения транспортной дипломатии Туркменистана».

Во встрече приняли участие представители туркменского внешнеполитического ведомства, Меджлиса Туркменистана, Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров страны, преподаватели и студенты ряда вузов Ашхабада, журналисты.

Выступившие на конференции отметили, что в соответствии с программой развития транспортной дипломатии Туркменистана на 2022–2025 годы предусмотрена комплексная модернизация материально-технической базы всех видов транспорта страны и дальнейшее укрепление позиций Ашхабада в качестве регионального транспортного центра. В этой связи была подчеркнута актуальность состоявшегося недавно в Ашхабаде XXXVIII заседания Конференции генеральных директоров предприятий железнодорожного транспорта государств – членов Организации сотрудничества железных дорог.

В рамках конференции было также проведено заседание «круглого стола» на тему «Устойчивая транспортная система – основа торгово-экономических отношений».

© TURKMENISTAN.RU, 2024