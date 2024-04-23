МИД Туркменистана запустил цифровую библиотеку электронных документов

Министерство иностранных дел Туркменистана ввело в действие цифровую библиотеку международных документов - docslibrary.gov.tm, в которой собрана информация об основных направлениях внутренней и внешней политики страны.

Материалы сайта публикуются на туркменском, английском и русском языках. Онлайн-ресурс призван повысить информированность аудитории о деятельности Туркменистана на международном пространстве. Виртуальная библиотека содержит обширные сведения о нейтральном статусе Туркменистана, его участии в многосторонних форматах сотрудничества, инициативах в области мира и безопасности.

Ресурс также освещает вклад страны в достижение Целей устойчивого развития ООН, развитие парламентской, экологической, энергетической, транспортной, культурной и спортивной дипломатии.

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