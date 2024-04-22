На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключено 46 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 46 сделок на сумму свыше 35 миллионов 703 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана закупили полипропилен, сжиженный газ и масло базовое, произведенные на технологических установках ГК «Туркменнефть», а также карбамид и обессеренную дизельную фракцию производства ГК «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Объединенных Арабских Эмиратов, Сербии, Турции, Азербайджана, Узбекистана были реализованы экстракт солодкового корня, высушенные корневища солодки, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, ткань и пряжа хлопчатобумажная, очищенные хлопчатобумажные отходы, хлопок-волокно.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен и нефтяной дорожный битум производства ГК «Туркменнефть», флоатное листовое стекло, ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила более 6 миллионов 997 тысяч манатов.

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