Глава МИД Туркменистана встретился с первым заместителем генсека СНГ

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с первым заместителем генерального секретаря СНГ Леонидом Анфимовым, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе переговоров стороны обсудили аспекты активизации сотрудничества между государствами – участниками СНГ в политической, экономической, экологической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области спорта. Также были рассмотрены вопросы участия туркменской стороны в мероприятиях, проводимых под эгидой Исполнительного комитета СНГ в 2024 году.

Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки к заседанию Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится в мае нынешнего года в Ашхабаде.

© TURKMENISTAN.RU, 2024