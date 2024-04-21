Туркменский хоккейный клуб «Галкан» стал победителем международного турнира

Туркменский клуб «Галкан» стал победителем международного турнира по хоккею с шайбой, который проходил в Ашхабаде с участием десяти команд из Азии и Европы. Этого успеха хоккейный клуб МВД Туркменистана добился, победив в финальном матче российскую команду «ADIHIC-Kazan» из Республики Татарстан – 4:2.

Обе команды без поражений прошли групповую стадию турнира, завоевав право оспаривать в решающем матче главный трофей соревнования. Финал стал настоящим украшением турнира. Хоккеисты белорусского клуба «Volat» завоевали бронзовые медали турнира, победив в матче за 3 место узбекский «Feniks» – 12:4.

На церемонии закрытия соревнования хоккеистам «Галкана» были вручены кубок и золотые медали, а командам «ADIHIC-Kazan» и «Volat» – соответственно, серебряные и бронзовые.

Специальными призами отмечены лучшие игроки турнира. Ими были признаны вратарь Ярослав Лагун («Volat»), защитник Муса Аннасапаров («Galkan») и нападающий Айдар Мифтахов («ADIHIC-Kazan»).

Международный турнир по хоккею с шайбой проходил с 15 по 20 апреля на двух ледовых аренах ашхабадского спорткомплекса по зимним видам спорта с участием клубных команд из Бахрейна, Беларуси, Ирана, Казахстана, Киргизии, Омана, России, Узбекистана, Турции и Туркменистана.

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