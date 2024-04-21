В Белоруссии приобщились к литературному наследию Махтумкули Фраги

В Доме литератора столицы Белоруссии состоялся творческий вечер, посвященный празднованию в 2024 году 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Творческий вечер, организованный совместными усилиями Союза писателей Республики Беларусь и туркменской дипломатической миссией, собрал под гостеприимными сводами залов Дома литератора активистов творческой общественности, писателей и дипломатов, туркменских студентов, обучающихся в вузах Минска, представителей национальных диаспор белорусской столицы. Гостей приветствовали председатель Союза писателей Белоруссии Алесь Карлюкович, известные в стране поэты Казимир Камейша, Наум Гальперович, Виктор Шнип.

Открывая вечер, Алесь Карлюкевич рассказал участникам события, что Союз писателей Беларуси и издательский дом «Звезда» в честь 300-летия со дня рождения гения туркменской литературы подготовили для публикации в своих печатных и интернет-изданиях ряд материалов о творчестве и жизненном пути Махтумкули Фраги, а также новые переводы его стихотворений на белорусский язык.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев рассказал собравшимся, что с целью популяризации в мире литературного и философского наследия великого национального поэта и мыслителя 2024 год объявлен в Туркменистане годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги». В рамках этой акции во всем мире проходят тематические мероприятия, призванные популяризировать творчество гения туркменской литературы.

Вдохновенные строки Махтумкули звучали в этот вечер в зале на туркменском, белорусском и русском языках. Волшебным поэтическим посланием через века прозвенели туркменские песни на стихи народного поэта.

В национальную атмосферу земли, подарившей миру гениального поэта, помогли погрузиться подготовленные организаторами вечера видеофрагменты о природе и культурных традициях Туркменистана, а также развернутые в Доме литератора экспозиции тематических изданий и изделий аутентичного декоративно-прикладного искусства.

© TURKMENISTAN.RU, 2024