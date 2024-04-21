В Туркменистане ветеранам Великой Отечественной войны вручат денежные и ценные подарки к Дню Победы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поручил вручить ветеранам Великой Отечественной войны денежные и ценные подарки. Соответствующее распоряжение глава государства дал на заседании правительств.

Как сообщил на заседании вице-премьер Нурмухаммет Аманнепесов, в настоящее время идет подготовка к празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной ­войне. По его словам, по сложившейся традиции, отдавая должное героизму участников Великой Отечественной войны и трудовому подвигу тружеников тыла, ко Дню Победы от имени президента Туркменистана ветеранам в торжественной обстановке будут вручены денежные и ценные подарки.

Резюмируя отчет, президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане создаются все условия для ветеранов войны и труда, показавших пример героизма и ныне прививающих молодому поколению патриотизм и самоотверженность. В связи с этим глава государства поручил по случаю 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне вручить в торжественной обстановке ветеранам войны и труда праздничные подарки.

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