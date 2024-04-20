В туркменской столице завершен международный форум железнодорожников

В Ашхабаде завершена работа XXXVIII заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), которое проходило в туркменской столице с 15 по 19 апреля.

В представительном форуме приняли участие руководители и специалисты профильных ведомств, железнодорожных администраций более чем из 20 стран-членов ОСЖД, в том числе из Туркменистана. В течение пяти дней в рамках повестки дня участники заседания обсудили и одобрили результаты деятельности за 2023 год комиссий ОСЖД по грузовым и пассажирским перевозкам, по инфраструктуре и подвижному составу, по кодированию и информатике, а также постоянных рабочих групп ОСЖД по финансовым и расчетным вопросам, планы работы на перспективу и др.

Развитие железнодорожной отрасли, принимая во внимание исключительную важность данного вида транспорта, на который ложится основная нагрузка по массовым перевозкам на большие расстояния, является одним из приоритетов Туркменского государства, делающего ставку на неуклонное укрепление и расширение торгово-экономических связей со всеми заинтересованными странами-партнёрами. Этому напрямую способствует проводимая президентом Сердаром Бердымухамедовым политика широкого международного сотрудничества в транспортной сфере с учётом выгодного географического положения страны.

В соответствии с программой развития транспортной дипломатии Туркменистана на 2022–2025 годы предусмотрены стратегические направления по комплексной модернизации материально-технической базы всех видов транспорта, формированию современной профильной инфраструктуры, а также по дальнейшему укреплению позиций Туркменистана в качестве регионального центра международных транспортно-транзитных коридоров.

Туркменистан является участником более десятка международных конвенций по транспорту, инициатором проведения первой глобальной конференции по устойчивому транспорту. По предложению Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН в 2014, 2015, 2017 и 2021 годах приняла резолюции в целях развития многостороннего транспортного сотрудничества. В прошлом году сообществом наций была принята резолюция об объявлении 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта.

Туркменистан, став членом ОСЖД в 1994 году, является важным звеном международного транзита грузов благодаря развивающейся железнодорожной инфраструктуре на национальном уровне и скоординированной транспортной политике в масштабах региона. Страна наладила также взаимодействие на платформе ОСЖД в области информационных технологий, научно-технических и экологических вопросов.

На полях форума отмечалось, что организация приветствует и всецело поддерживает усилия Туркменистана в развитии национальной транспортной инфраструктуры, позволяющей значительно повысить транзитный потенциал сети железнодорожных коридоров в центре Азиатского континента. Среди важнейших тем обсуждения были вопросы расширения двустороннего взаимодействия в рамках организации, включая развитие договорно-правовой базы сотрудничества. Стороны рассмотрели возможности проведения основных заседаний ОСЖД, а также реализации потенциала грузовых и пассажирских перевозок нашей страны по существующим и вновь открытым маршрутам, в частности, по транснациональной железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран.

Участники заседаний отмечали, что к железнодорожной отрасли предъявляются все более высокие требования, которые затрагивают различные сферы деятельности, – повышение эффективности хозяйствования, внедрение современных принципов менеджмента, последовательное обновление ресурсной базы и рациональное использование подвижного состава, обеспечение высокого уровня сервиса и безопасности для пассажиров, условий работы персонала.

В ходе заседания делегаты подвели итоги работы целевых групп за 2023 год по таким направлениям, как инфраструктура и структура железнодорожного движения, порядок взаиморасчётов между железными дорогами, механизм урегулирования задолженности и др. На полях форума состоялись встречи между железнодорожными ведомствами Туркменистана и государств-членов ОСЖД, подписан ряд двусторонних документов, протокол, нацеленный на укрепление эффективного сотрудничества сторон во имя всеобщего благополучия и прогрессивного развития.

По итогам работы заседания принята Ашхабадская декларация, направленная на укрепление плодотворного партнерства и доверительных отношений со странами – членами ОСЖД по региону. Участники XXXVIII заседания Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта государств-членов Организации сотрудничества железных дорог приняли обращение к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразили признательность за оказанное гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия.

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