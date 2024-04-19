Глава МИД Туркменистана провел переговоры в режиме онлайн с главами структур ООН в Ашхабаде

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры в режиме онлайн с руководителями структур ООН в Ашхабаде. На повестку дня встречи были вынесены вопросы обсуждения национальных приоритетов Туркменистана для нового цикла Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на период 2026-2030 годы.

В ходе обсуждения Р. Мередов подчеркнул, что партнерство с ООН является приоритетным вектором внешней политики Туркменистана и выразил стремление правительства страны к расширению многопланового взаимодействия с организацией в укреплении мира и безопасности, достижении целей устойчивого развития ООН, создании устойчивого транспорта, борьбе с изменением климата и по другим направлениям.

В своих выступлениях руководители подразделений ООН в Ашхабаде рассказали о совместной работе с правительством Туркменистана, а также о новых предложениях по расширению взаимодействия между Ашхабадом и ООН.

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