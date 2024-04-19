Презентация новой книги президента Сердара Бердымухамедова прошла в туркменском посольстве в Москве

В стенах туркменской дипломатической миссии в Москве состоялась презентация новой книги президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Анау – культура из глубин тысячелетий».

На торжественное мероприятие были приглашены видные ученые из институтов этнологии и антропологии, истории материальной культуры, археологии Российской академии наук (РАН), представители дипломатического корпуса, аккредитованные в российской столице, туркменские и российские студенты московских вузов.

В 2024 году решением постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) старинный туркменский город Анау избран культурной столицей тюркского мира. В этой ситуации понятен и естественен повышенный интерес просвещенной мировой общественности к исторической роли города Анау в судьбах Центрально-Азиатского региона. Помимо глубоких исторических обобщений книга Сердара Бердымухамедова поднимает тему самобытного культурного наследия туркменского народа, рассказывает о многочисленных государственных программах, позволяющих изучать и популяризировать вклад туркменской нации в мировую материальную и духовную культуру.

Глава туркменской дипломатической миссии в Российский Федерации Эсен Айдогдыев, выступая на презентации, остановился на аспектах многолетнего и плодотворного сотрудничества лучших представителей российской и туркменской науки. Значительная часть археологических исследований на территории Туркменистана проводилась и продолжает осуществляться при непосредственном участии выдающихся российских исследователей.

Представители профильных институтов РАН высоко оценили внимание главы туркменского государства к теме исторических исследований и его трепетное отношение к богатствам национального культурного достояния. Новый труд президента Туркменистана, по их мнению, станет настольной книгой каждого, кому интересна и дорога богатая история страны.

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