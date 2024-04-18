В ООН под председательством Туркменистана состоялась первая встреча Группы друзей устойчивого транспорта

В Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, под председательством Туркменистана состоялась первая министерская встреча Группы друзей устойчивого транспорта. Во встрече приняли участие постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, руководители транспортных ведомств страны, а также главы и представители ряда дипломатических миссий при ООН.

Выступившие рассказали о целях и задачах Группы друзей устойчивого транспорта, созданной по инициативе Туркменистана. Особый акцент был сделан на актуальности создания устойчивых транспортных систем на глобальном и региональном уровнях и подготовке к «Десятилетию ООН по устойчивому транспорту» (2026–2035 годы).

Также участники встречи были ознакомлены с основными направлениями программы развития транспортной дипломатии президента Туркменистана на 2022–2025 годы.

В рамках обсуждения состоялась инаугурационная сессия консультативного совета Группы друзей устойчивого транспорта, образованного в 2023 году. Председатель совета Мартин Марми озвучил перспективные сферы будущей деятельности этой структуры и поделился планами выстраивания в этой сфере эффективного государственно-частного взаимодействия.

По итогам министерской встречи Группы друзей устойчивого транспорта была принята итоговая декларация, формирующая правовую основу деятельности группы, а также определяющая цели, формат и методы функционирования данного объединения.

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