Президент Туркменистана открыл второй участок скоростного автобана Ашхабад – Туркменабад

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия второго участок скоростной автомагистрали Ашхабад – Туркменабад, которая соединит центральные регионы страны с восточными.

Открытый участок протяженностью 109 километров проходит от города Теджена до города Мары. Первый участок от Ашхабада до Теджена (203 км) был сдан в эксплуатацию в октябре 2021 года. Построить автобан намечено в три этапа.

Автомагистраль позволит преодолевать расстояние от столицы Туркменистана до города Мары в полтора раза быстрее. Если путь по обычной автодороге занимает около пяти часов, то по автобану – около трех. При этом автомагистраль платная: 1 километр для легкового автомобиля обойдется в 35 тенге, а для грузовых автомобилей – 45 тенге. Вдоль новой дороги построены заправки, объекты общественного питания, медицинские пункты и предприятия различных служб.

На церемонии открытия глава государства подчеркнул значение автомагистрали протяженностью 600 километров для соединения транспортных коридоров страны по маршрутам "Восток – Запад и Север – Юг.

«Автомагистраль, пересекающая территории Ахалского и Марыйского велаятов страны и соединяющая Ашхабад с Лебапским велаятом, обеспечит быстрое и беспрепятственное перемещение пассажиров и грузов", – сказал Сердар Бердымухамедов на церемонии открытия. По его словам, завершение строительства автомагистрали позволит значительно повысить пропускную способность и уровень логистических услуг туркменской транспортной системы, что будет способствовать дальнейшему развитию экономики страны.

Стоимость проекта строительства автобана Ашхабад – Туркменабад на начало реализации оценивалось в 2,3 миллиарда долларов США.

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