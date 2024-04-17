Президент Туркменистана встретился с руководителем программы ООН по населенным пунктам

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял временно исполняющего обязанности исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Михала Млынара, прибывшего в Ашхабад с визитом.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия между Туркменистаном и UN-Habitat. На переговорах было подчеркнуто, что важным шагом в продвижении эффективного двустороннего партнерства стало назначение в 2020 году постоянного представителя Туркменистана при отделении ООН в Женеве одновременно постоянным представителем программы ООН по населенным пунктам. Как отметил в этой связи глава государства, для Туркменистана является приоритетным вопрос открытия в Ашхабаде представительства UN-Habitat. В этой связи президент Туркменистана предложил в качестве первого шага организовать визит в страну группы экспертов программы ООН по населенным пунктам для определения конкретных векторов сотрудничества и разработки проекта документа, который послужит правовой основой взаимодействия.

Подчеркнув, что Туркменистан готов к дальнейшему сотрудничеству с программой ООН по населенным пунктам, глава государства озвучил ряд предложений, в том числе по расширению контактов в законодательной сфере, в области градостроительства, изучении современных правовых методов и механизмов, что будет способствовать устойчивому развитию городов. По словам президента Туркменистана, со своей стороны Ашхабад готов рассмотреть предложения UN-Habitat по данным вопросам.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в успешном продолжении плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и UN-Habitat, отвечающего целям всеобщего благополучия, устойчивого развития и прогресса.

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