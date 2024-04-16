В столице Туркменистана обсуждают вопросы развития международного партнерства в сфере железнодорожного транспорта

В Ашхабаде началось XXXVIII заседание Конференции руководителей и ответственных представителей предприятий железнодорожного транспорта стран-членов Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Участников железнодорожного форума с началом работы поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В работе форума принимают участие руководители и специалистов профильных ведомств и железнодорожных администраций из более чем 20 стран – членов ОСЖД. Цель форума – координация работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне, обеспечение технологического единства сети международной железных дорог и согласованное развитие транспортной инфраструктуры.

В первый день работы железнодорожного форума были рассмотрены итоги работы специализированных комиссий и постоянных рабочих групп ОСЖД за 2023 год, обсуждены рабочая программа на ближайшие годы и ряд других вопросов. Выступившие на форуме отметили актуальность активной позиции Туркменистана в наращивании объемов транзитных перевозок в регионе.

Железнодорожный форум продлится до 19 апреля. По итогам обсуждений предполагается подписание протокола, нацеленного на укрепление продуктивного сотрудничества сторон в железнодорожной отрасли.

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