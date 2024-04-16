На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи заключена 31 сделка На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за минувшую неделю зарегистрирована 31 сделка на 45 миллионов 320 тысяч долларов США. В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Мальты, Великобритании и Узбекистана закупили сжиженный газ, авиационный керосин, масло базовое и упаковочную пленку, произведенные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Коммерсанты из Турции, Афганистана и Украины также приобрели карбамид производства госконцерна «Туркменхимия». Помимо этого, бизнесменам из Германии и Объединенных Арабских Эмиратов были реализованы хлопчатобумажная пряжа и чайный концентрат с солодковым корнем. На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели флоатное листовое стекло. Сумма сделок составила 3 миллиона 599 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2024