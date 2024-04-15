В столице Туркменистана стартует международный хоккейный турнир

В Комплексе по зимним видам спорта в Ашхабаде стартует международный хоккейный турнир с участием команд из 10 стран мира.

Участники соревнований поделены на две группы. Туркменистан на турнире представляет восьмикратный чемпион страны, столичный клуб «Галкан» («Щит»), вошедший в группу «А». Соперниками туркменских хоккеистов будут команды из Ирана, Омана, Бахрейна и Узбекистана. В группе «В» за выход в финальную стадию будут соперничать представители Казахстана, Белоруссии, Татарстана (Россия), Киргизии и Турции.

Поединки в группах пройдут по круговой системе. Команды, занявшие первые места в группах, встретятся между собой в борьбе за золотые медали. Команды, занявшие вторые места, разыграют бронзовые награды.

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