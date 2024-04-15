В Ашхабаде прошли туркменско-американские политические консультации

В Ашхабаде состоялся очередной раунд ежегодных политических консультаций между Туркменистаном и США. В ходе переговоров туркменскую делегацию возглавил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, а делегацию США – заместитель помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Джон Поммершайм.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также рассмотрели вопросы региональной и глобальной безопасности. Также стороны рассмотрели приоритетные направления двустороннего сотрудничества, в числе которых торгово-экономические связи, экология, культура, образование и гуманитарные вопросы.

В завершение встречи стороны отметили, что ежегодные двусторонние консультации являются положительно зарекомендовавшей себя платформой для дальнейшего укрепления туркменско-американского партнёрства.

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