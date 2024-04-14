В Туркменистане разработана система безналичного перечисления средств на благотворительность

В Туркменистане разработана система безналичного перечисления гражданами денежных средств на благотворительность. О разработке и введении в действие системы дистанционных платежей на благотворительные цели на заседании правительства страны рассказал вице-премьер по экономическим вопросам Ходжамырат Гелдимырадов.

Он сообщил, что специалистами акционерного коммерческого банка «Сенагат» («Промышленность») разработано мобильное программное обеспечение «Промышленный платеж» для безналичного перечисления гражданами денежных средств на благотворительность. В качестве примера вице-премьер привел деятельность Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Фонд оказывает материальную помощь для лечения больных детей, воспитывающихся в детских домах, специализированных школах и школах-интернатах. Кроме того, при поддержке фонда оказана гуманитарная помощь ряду государств.

Заслушав отчет, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил предложение о введении в действие системы безналичного перечисления гражданами денежных средств на благотворительность.

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