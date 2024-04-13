В Минске прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В столице Республики Беларусь в очном формате состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. В заседании приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Содружества, Генеральный секретарь СНГ, его заместители и руководители структурных подразделений исполкома. Туркменскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев.

В ходе заседания состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ. Определены важнейшие направления будущего многостороннего сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики и культуры на предстоящий период.

Участниками рассмотрены проекты решений об учреждении единой юбилейной медали «80 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», об объявлении спортивной столицей Содружества в 2025 году города Гянджа (Азербайджанская Республика), в 2026 году – города Алматы Республика Казахстан) и др.

После заседания Совета министров иностранных дел СНГ прошла седьмая встреча министров иностранных дел в формате «Россия – Центральная Азия». Участниками рассмотрен ряд вопросов, в том числе итоги первого саммита «Россия – Центральная Азия», темы сотрудничества в экономике, «зеленой энергетике» и экологии, а также вопросы региональной безопасности.

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