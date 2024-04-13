Туркменистан избран в Комиссию ООН по социальному развитию на 2025-2029 годы

Туркменистан консенсусом избран в члены Комиссии ООН по социальному развитию на 2025-2029 годы. Об этом на заседании правительства страны сообщил вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

По его словам, добрая весть поступила из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, где на сессии Экономического и социального совета ООН Туркменистан был единогласно избран членом Комиссии ООН по социальному развитию на период 2025–2029 годов. Глава МИД Туркменистана поздравил президента Сердара Бердымухамедова с этим событием.

В свою очередь глава государства отметил, что это событие является свидетельством признания мировым сообществом внешней политики позитивного нейтралитета туркменского государства. Подчеркнув, что Туркменистан и в дальнейшем продолжит эффективное сотрудничество с ООН в данном направлении, президент Сердар Бердымухамедов поздравил участников заседания правительства и всех соотечественников с этим знаменательным событием.

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